Hochzeit verschoben? Katy Perrys Schwangerschaft war "kein Unfall"

"Ich bin so dankbar für alles, was ich tun und erreichen konnte, und für all die Ziele, die ich von meiner Liste der Träume und meines bisherigen Lebens abhaken konnte", wird Katy Perry von der "Daily Mail" weiter aus dem Interview zitiert. "Ich glaube, ich habe gerade versucht, diesen Raum in meinem eigenen Leben zu schaffen, in dem ich mich nicht allzu sehr in den Wahnsinn treiben lasse und Raum für etwas Neues schaffe, das auf diese Weise geschehen kann", sinnierte sie.