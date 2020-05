Hochzeit und Familie Joey Heindle: Das sind seine Zukunftspläne mit Freundin Ramona

Seit Anfang 2019 sind Sie mit Ramona Elsener zusammen. Was macht Ihre Beziehung so besonders?

Heindle: Alles eigentlich. Wir sind einfach so happy, dass wir uns kennengelernt haben. Ich schätze sie, sie schätzt mich. Wir wohnen ja zusammen in der Schweiz. Wir haben unsere Hunde. Die verstehen sich auch super. (lacht) Es ist einfach eine tolle Sache und sie ist für mich etwas ganz, ganz, ganz besonderes. Die besonderste Person in meinem Leben. Dafür bin ich einfach dankbar.

Sie wollen noch einmal heiraten und auch eine Familie gründen. Haben Sie schon konkrete Pläne?

Heindle: Klar, Familie gründen und heiraten ist auf jeden Fall in Planung, aber jetzt noch nicht. Nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir alle Corona überstehen. Ich glaube, da sollte man abwarten, bis alles vorbei ist und man 100 Prozent safe ist.

Von Kritikern mussten Sie sich schon so einiges sagen lassen. Warum werden Sie so oft unterschätzt?

Heindle: Ich musste mir oft etwas sagen lassen, aber ganz ehrlich, das geht mir hier rein und da raus. Ich habe meinen Weg gemacht. Ich bin erfolgreich in dem, was ich mache. Für mich steht jetzt die Musik im Vordergrund steht und nicht irgendwelche TV-Formate. Damit bin ich komplett durch und ich werde sowas auch nicht mehr machen. Ein paar coole, tolle Shows auf jeden Fall noch, gerne Tanzsendungen. Aber ansonsten will ich nur noch meine Musik präsentieren, weil es das ist, was ich kann.

Ihre Freundin Ramona schreibt in der Biografie, dass Sie einen Putzfimmel haben. Wie äußert sich das?

Heindle: Ich putze schon super gerne. Sauberkeit ist das Allerwichtigste. Da sieht man, dass ein Mensch aufgeräumt ist, auch im Hirn und überall. Ich habe vielleicht einen Putzfimmel, aber ich glaube, das ist eigentlich positiv. Es ist nicht so, dass ich von morgens bis abends putze. Wenn ich etwas Dreckiges sehe, mache ich das halt sauber. Ich bin ein großer Freund von Glasreiniger. Den habe ich immer in der Nähe. Einen Fusseltick habe ich auch. Wenn ich unterwegs bin, habe ich immer eine Fusselrolle dabei. So wie man sein Handy dabei hat, habe ich auch die Fusselrolle immer dabei. Ich finde es ganz schlimm, wenn man Haare oder Fussel auf den Sachen hat. Dann wird einfach mit der Rolle drübergefahren.

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?

Heindle: Ich wünsche mir, dass wir immer gesund bleiben und natürlich irgendwann eine Familie haben. Und, dass es mit der Musik steil nach oben geht. Das ist mein größter Traum, dass das wirklich funktioniert. Wir sind gerade auf dem besten Weg, glaube ich. Und, dass ich vor vielen Menschen spielen darf und denen meine Musik geben kann, meine Gefühle zeigen kann. Die Leute sollen dort ihre Augen schließen und sich von der Musik tragen lassen können. Das ist mein Traum für die Zukunft.