Hochzeit mit Otto Steiner geplant Mimi Fiedler hat sich erneut verlobt

Herzlichen Glückwunsch, Mimi Fiedler (43, "Ein Sommer in Kroatien")! Wie die Schauspielerin in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bekannt gab, hat sie sich erneut verlobt. Und das bereits zum vierten Mal in ihrem Leben. "Standesamtlich werden wir noch diesen Monat heiraten", sagte Fiedler. Im Sommer würde es dann "das große Fest mit Kirche und Tamtam in Bayern" geben. Der glückliche Mann an ihrer Seite ist der Produzent Otto Steiner (55), mit dem sie bereits seit Oktober 2017 zusammen ist.