Hochzeit mit Nick Jonas Priyanka Chopra: Beim Schleier wird selbst Freundin Meghan neidisch

An die Royal Wedding zwischen Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) reicht in diesem Jahr keine Promi-Hochzeit mehr ran - verdammt nahe gekommen sind ihr aber Priyanka Chopra (36) und ihr frischgebackener Ehemann Nick Jonas (26). Und in einem Punkt hat Chopra ihre gute Freundin Meghan, die nicht bei der Hochzeit anwesend sein konnte, sogar deutlich überbieten können! Auf ihrem Instagram-Account hat die Schauspielerin ("Quantico") nun ein Bild sowie ein Video gepostet, die jeweils ihren unfassbar langen Schleier zeigen.