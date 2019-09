Hochzeit mit Keleigh Sperry Jawort auf Hawaii: "Whiplash"-Star Miles Teller hat geheiratet

Miles Teller ist aus Filmen wie "Whiplash" (2014), "Die Bestimmung - Divergent" (2014), "War Dogs" (2016) und "No Way Out - Gegen die Flammen" (2017) bekannt. Auch in der Miniserie "Too Old to Die Young" auf Amazon wirkte er mit. Im Sommer 2020 ist er in "Top Gun: Maverick" zu sehen, der Fortsetzung des Actionfilms aus dem Jahr 1986. Teller spielt darin Bradley Bradshaw, einen Flugschüler und Sohn von Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards), dem ehemaligen Kollegen und besten Freund von Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise).