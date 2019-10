Hochzeit mit Designerin Melody Ehsani Red Hot Chili Peppers: Bassist Flea hat wieder geheiratet

"Mein Leben hat sich für immer verändert und ich bin auf ewig ergeben und dankbar. Die Person, die alles von mir weiß und mich so kennt, wie ich bin. Meine Frau, Melody Ehsani", lauten Fleas liebevolle Worte auf der Social-Media-Plattform. Dazu postete er einen Schnappschuss, der das Brautpaar an seinem großen Tag präsentiert. Der 57-Jährige trug bei den Feierlichkeiten einen fliederfarbenen Anzug samt mintgrüner Fliege. Seine Liebste nahm neben ihm in einer traumhaften Spitzenrobe ganz in Weiß Platz. Dazu trug die Braut einen üppigen Tüllschleier, ausgefallenen Kopfschmuck sowie einen Strauß aus weißen Blumen.