Hochzeit mit Bürgerlichem Darum muss Japans Prinzessin Ayako die kaiserliche Familie verlassen

In Japan haben am Montag die Hochzeitsglocken geläutet. Die japanische Prinzessin Ayako (28) hat in einer Zeremonie mit zwei traditionellen Riten ihren bürgerlichen Verlobten Kei Moriya (32) geheiratet. Die Trauung fand vor dem Meiji-Schrein in Tokio stand, wo das Brautpaar schließlich auch für die offiziellen Hochzeitsfotos posierte. Statt eines weißen Brautkleides trug Ayako einen edlen Kimono in Rot, während ihr frisch angetrauter Ehemann Frack und Zylinder gewählt hatte.