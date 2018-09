Hochzeit mit Brad Falchuk Gwyneth Paltrow: Die Oscar-Gewinnerin ist unter der Haube

Von Cameron Diaz bis Robert Downey Jr.

So hätten laut der Seite auch "Avengers"-Star Robert Downey Jr. (53) und dessen Frau der Trauung beigewohnt. In den Marvel-Filmen ist er die große Liebe von Paltrows Charakter Pepper Potts. Und auch Cameron Diaz (46), Jerry Seinfeld (64) und Steven Spielberg (71) sollen sich unter den Gästen befunden haben. Während die Seinfelds am Freitag das Probe-Dinner für das Brautpaar ausgetragen haben, verbindet Paltrow auch etwas ganz Besonderes mit Spielberg: Der Star-Regisseur gab ihr in seinem Film "Hook" einst ihre erste Rolle.