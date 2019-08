Es musste am Meer sein

"Das Einzige, was ich Matt immer gesagt habe, war, dass ich einfach nur das Meer sehen möchte", erzählte die Schauspielerin dem Magazin vor der Hochzeit. "Das war meine einzige Bedingung." In einer hinreißenden Hochzeitsrobe von Mira Zwillinger sei Luddington zu "Sweet Disposition" von der Band The Temper Trap vor den Altar getreten. Der Song sei für die beiden so wichtig, weil sie 2008 bei einem Konzert der Gruppe ihr erstes Date hatten.