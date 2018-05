Hochzeit in New York Richard Gere: "Alejandra ist ein bisschen wie ein Engel"

Im April gaben sie sich heimlich das Ja-Wort im Standesamt. Nun haben Hollywood-Star Richard Gere (68, "Pretty Woman") und Alejandra Silva (33) in einer buddhistischen Zeremonie auf seiner Ranch in New York vor den Augen der Familie geheiratet. "Ich fühle mich wie in einem echten Märchen", freut sich die Braut im Interview mit "Bunte" und sagt von sich selbst: "Ohne Zweifel: Ich bin die glücklichste Frau der Welt."