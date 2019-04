Hochzeit, Business, Date So sind Sie für jeden Anlass perfekt gekleidet

Natürlich kommt es auch auf die Jahreszeit, die Location und das Motto der Familienfeier an. Generell gilt hier: Wenn Sie sich unsicher sind, in welchem Stil gefeiert wird, dann fragen Sie bei den Gastgebern explizit nach. Auf diese Weise können Unsicherheiten aus der Welt geschafft und Blamagen vermieden werden. Im Zweifel sind Damen und Herren in einer sauberen und faltenfreien Chinohose oder in einer einfarbigen Jeans immer angemessen gekleidet. Männer können zum Beispiel ein lässiges Poloshirt tragen und Damen eine leichte Bluse. Ansonsten sind auch Röcke oder Kleider erlaubt - sofern Sie mindestens bis zum Knie reichen. Handelt es sich um eine Party im Sommer, zu welcher nur einige enge Verwandte oder Freunde kommen, darf es auch luftiger zugehen.

Das erste Date

Auch hier kommt es in erster Linie auf die Location an. Findet das erste romantische Treffen in einem edlen Restaurant bei Kerzenschein statt, sollte die Kleidung entsprechend elegant sein. Speziell für Frauen gilt: Achten Sie nicht nur auf eine angemessene Wahl der Kleidung, sondern auch auf die Frisur und Accessoires. Sollte das Treffen unter freiem Himmel stattfinden, müssen vor allem lange und störrische Haare so drapiert werden, dass diese weder die Sicht versperren noch anderweitig stören. Oder Sie tragen die Haare ganz einfach offen. Das Outfit sollte weder zu aufreizend, noch zu leger sein. Wenn Sie sowohl Ihre Bekanntschaft als auch die Location bereits kennen, können Sie sich entsprechend anpassen. Herren sollten dringend auf offene Schuhe, kurze Hosen und allzu bunte Hemden verzichten - es sei denn, Sie verabreden sich bei strahlendem Sonnenschein im Park. Ansonsten kommen glatt gebügelte Hemden oder Poloshirts immer gut an. Ein feiner Strickpullover steht fast jedem Mann, wenn Sie sich im Winter bei Kerzenschein treffen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass der Pullover nicht aufträgt. Für Damen gilt diese Regel ebenfalls