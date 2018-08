Hochzeit am Set von "Dracula" Winona Ryder und Keanu Reeves: Ehe seit 26 Jahren?

"Erinnerst du dich daran? Es war Valentinstag", half sie ihrem Co-Star Reeves auf die Sprünge, der sich scheinbar nicht ganz so gut an das Ehe-Gelübde erinnerte. Doch nach dem Gedanken-Anstoß antwortete er prompt: "Ach du meine Güte, wir sind verheiratet". Der neue gemeinsame Film "Destination Wedding" startet am 24. August in den deutschen Kinos.