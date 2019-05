Nach Einsatz am Freitag: Feuer bricht am Samstag erneut aus

Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr am Freitagabend ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz der Helfer ausgelöst. Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt des Brandes noch in der Halle gearbeitet hatten, konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Der Brand sei in der Nacht gelöscht worden, am Samstagmorgen war das Feuer aber erneut ausgebrochen. Laut Michael Stahl, Leiter der Kreisbrandinspektion Cham, waren insgesamt 465 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz und mussten sich ungewöhnlich hohen Herausforderungen stellen.