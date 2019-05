München - Während des Hochwassers soll in Ismaning ein Passant Hände in den Fluten der Isar gesehen haben. In der Folge wurden Feuerwehren, Wasserwachten und weitere Einsatzkräfte alarmiert, um an mehreren Isarbrücken flussabwärts nach der möglicherweise vermissten Person Ausschau zu halten.