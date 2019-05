Feuerwehreinsätze durch überlaufende Keller und Gewässer

Die Feuerwehr musste bereits aufgrund vollgelaufener Keller mehrmals ausrücken. Am Deininger Weiher im Landkreis München stauten sich Fluten an einer Spundwand. Feuerwehrler schnitten Löcher in die Wand und mussten Wasser aus dem Weiher abpumpen. In Bad Tölz wurden laut BR an der Isar Hochwassersperren errichtet; in Peißenberg wurde das Sandsack-Befüllen begonnen. Auch an der Donau stiegen die Pegel.