Energie Cottbus verlässt die Abstiegsplätze

Die Brandenburger, selbst in Abstiegsgefahr, drehten das Spiel in Duisburg nach 0:1-Rückstand und verließen durch den Sieg die Abstiegsplätze. Energie ist mit 41 Punkten nun Fünfzehnter. Die Löwen sind aktuell Zwölfter (44 Punkte), Haching - das 0:4 in Kaiserslautern unterging - belegt Rang 14 mit 42 Zählern.