Hochschule Landshut: Mehr Forschung an Robotik Der Mensch denkt - der Roboter lenkt

Es gibt die Systeme zwar bereits, sie kommen auch zum Einsatz. Aber sie haben nach wie vor ihre Tücken. Zum Beispiel laufen sie bei Weitem nicht so störungsfrei und geschmeidig, wie sie laufen könnten.

Es stockt, wenn zum Beispiel zwei Achsen aufeinandertreffen - da macht die feine Elektronik, die im Hintergrund den Roboterarm per Computer unterstützt, einfach schlapp.

Das soll sie aber nicht, weil eben beim Bombenentschärfen, aber auch beim Abbau eines Kernkraftwerks und bei Operationen keine Bewegungsfehler passieren dürfen: Stichwort Explosion, radioaktive Verseuchung und Kunstfehler.

Deshalb sitzen Mareczek und seine Studenten der Elektrotechnik im Labor - und versuchen, den höchst technischen Roboterarmen diese kleinen Krankheiten wie das Stocken in der Achse auszutreiben.

Vor allem in der Medizintechnik könnte Robotik helfen

"Momentan erzählen mir Chirurgen, mit einem Roboterarm zu arbeiten sei, wie zwei Paar Handschuhe zu tragen. Und das will keiner in der Medizin, wenn es um feinste Arbeit am Menschen geht", sagt Jörg Mareczek. Er will, dass die "Master-Slave-Systeme" so arbeiten, dass der Chirurg sich hundertprozentig auf sie verlassen kann.

Dass er mit ihrer Hilfe zum Beispiel das Zittern in seiner Hand reduzieren kann. "Natürlich denkt nach wie vor der Chirurg. Denn Denken kann am besten der Mensch, handeln auch. Aber bei Schwachstellen, wie etwa dem Zittern bei sehr langen Operationen, kann ihn ein Roboter unterstützen", ist Mareczek überzeugt.

Das ist grundsätzlich sein Ansatz: Da technische Hilfe einsetzen, wo sie wirklich nötig ist. Beim schweren Heben in der Pflege zum Beispiel. "Das kann locker mit Hilfe eines Roboters geschehen. Die Pflege selbst übernimmt aber der Mensch." Gleiches gilt für Mäh- und Saugroboter. Oder Fensterputzerroboter.

Voll arbeitende Putz-Roboter bleiben wohl ein unerfüllter Wunsch

Und wie sieht es mit Putzrobotern aus? Die alle Dinge erledigen, die Menschen zu Hause hassen?

Da hat Mareczek leider keine guten Nachrichten: Es würde einfach viel zu viel in der Entwicklung kosten, einen Roboter mit allen visuellen Fähigkeiten so auszustatten, dass er sämtlichen Schmutz und Dreck so erkennt wie der Mensch. Der Putzroboter käme dann auf eine Million in der Anschaffung - und das würde sich wohl keiner leisten.

Deswegen müssen wir wohl auch weiterhin zu Hause selber putzen; aber die Hoffnung liegt darin, dass Roboter immer dann zum Einsatz kommen, wenn es für den Menschen zu gefährlich oder anstrengend wird. "Ich möchte die Bombenentschärfer unterstützen und dass Robotertechnik in der Medizin besser angenommen wird", sagt Mareczek über seine zukünftige Forschung.

Und er will den Kontakt zu Chirurgen intensivieren, damit die technische Unterstützung noch besser angenommen wird. Denn: "In der Medizintechnik sehe ich ein riesiges wirtschaftliches Feld, wo der deutschsprachige Raum sehr großes Potenzial hat. Und vielleicht so sinkende Zahlen in der Automobilindustrie auffangen kann."