Neues MRT ist besonders nachhaltig

Weil Bildgebung so wichtig ist, modernisiert die München Klinik in enger Partnerschaft mit Philips zur Zeit ihren Gerätepark. Insgesamt 200 neue bildgebende Geräte schafft sie an – und investiert dafür 50 Millionen Euro. "Der MRT funktioniert strahlenfrei, da er mit Hilfe eines Magnetfeldes und Hochfrequenzwellen zwei- oder dreidimensionale Aufnahmen erzeugt", so Andrea Rieber-Brambs. Der Computertomograph (CT) dagegen arbeitet mit Röntgenstrahlung.