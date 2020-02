Hochbeet, Pavillon, Outdoorküche Diese Gartentrends sollten Sie kennen

Gräser zu Begrünung in Hülle und Fülle

Verschiedene Gräser liegen derzeit voll im Trend. Ob kniehoch oder knöchelhoch - am besten, Sie pflanzen in Ihrem Garten gleich verschiedene Sorten an, die sich optisch gut ergänzen. Diese Gräser sind nicht nur optisch ein Zugewinn, sondern bieten auch verschiedenen Kleintieren und Insekten ein willkommenes Versteck. Wenn Sie also Funktion, Optik und Tierschutz verbinden möchten, dann setzen Sie im kommenden Jahr auf Gräser. Entscheiden Sie sich für eine Sorte, welche Blüten trägt, so sieht der Garten nicht nur grün, sondern - je nach Sorte - auch farbenprächtig und vielfältig aus. Riesengräser eignen sich besonders, wenn Sie zusätzlich einen natürlichen Sichtschutz für eine Sitzecke oder für den Teich bzw. für den Pool wünschen.