54-Jähriger beschmeißt Jugendlichen mit Wasserbombe

Am 30.05 warf ein 54-jähriger Mann eine Wasserbombe aus dem oberen Stock eines Gebäudes auf einen 16-Jährigen in der Landwehrstraße. Der Jugendliche kam dadurch offenbar ins straucheln, stolperte und verletzte sich beim Sturz. Ein 27-Jähriger hatte der Polizei zufolge den Wasserbombenwurf beobachtet und sprach den Mann darauf an. Der 54-Jährige soll daraufhin den Zeugen beschimpft und sich abfällig über ausländische Personen geäußert haben.