Hit auf Youtube gefällt ihr Greta Thunberg: "Ab jetzt mache ich nur noch Death Metal"

"Als ich ihre Rede sah, war ich sehr beeindruckt von ihrer Leidenschaft und Empörung", sagte Meredith dem "Rolling Stone". "Und die Worte, die sie gewählt hat, haben einfach die Dunkelheit der Metal-Musik hervorgerufen, die ich liebe: Entombed, Gojira, At the Gates, Sepultura." Er habe nicht wirklich eine andere Absicht gehabt, als ihre "brutalen Worte in einen Metal-Song zu verwandeln", erklärt der Musiker weiter. Er hofft, dass die Leute nicht glauben, "dass er mit dem Video versucht, sich über sie lustig zu machen". Denn er stimmt ihrer Botschaft zu: "Mein persönlicher Standpunkt ist, dass alle Menschen ihren Teil dazu beitragen müssen, unsere Umwelt zu schützen und zu erhalten."