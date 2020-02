Handl schießt mit Namen um sich, dass einem schwindelig wird, er springt von einer Geschichte zur anderen und ist empört, wenn man den Namen eines Gitarristen nicht kennt. Mehr als 150 Bands umfasst Handls alphabetische Liste der von ihm fotografierten Künstlerinnen und Künstler – darunter die Beatles, die Rolling Stones oder Led Zeppelin.

10.000 Fotos aus den 60er digitalisiert

Dass er so viele Bands kennen lernte, hat Handl auch Bubi Heilemann zu verdanken: Handl wurde Assistent des Fotografen und späteren stellvertretenden Chefredakteurs der Jugendzeitschrift "Bravo". Anschließend spezialisierte sich Handl auf Familienfotografie, "weil ich gut mit Kindern konnte", sagt er, "Ich hab aber auch viele andere Jobs gemacht, um zu überleben."

Heute ist Handl froh, dass er keine gewöhnlichere Fotografenlaufbahn eingeschlagen hat. "Der Spaß kommt erst im Nachhinein: Wenn man eine Situation fotografiert hat und danach sieht, was da für Erinnerungen hochkommen", sagt er. "Ich werde mit jedem Bild an so viele Erlebnisse erinnert. Das macht mich glücklich und ich will es mit anderen teilen."

Deshalb hat Handl vor 15 Jahren begonnen, um die 10.000 analogen Fotos aus den wilden 60ern in München zu digitalisieren. Bei seiner Vernissage soll es ein Fan-Suchbild geben: "Wenn einer seine Eltern oder Großeltern auf den Fotos entdeckt, kriegt er einen Gratisabzug", sagt Handl grinsend.

"Und dann hat Hendrix die Uschi kennengelernt, dann war er wieder glücklich"

Von seinen Kollegen höre der Fotograf oft: Du hängst zu sehr in der Vergangenheit. Handl blättert widerwillig durch sein Fotoalbum: "Ja", sagt er, "aber ich muss das ja auch erstmal alles verarbeiten."

So zum Beispiel Jimi Hendrix’ Auftritt. Der 20-jährige Ulli Handl geht danach zu dem verunsicherten Künstler hinter die Bühne und beschwichtigt: "Wir waren alle beeindruckt." Dem DJ des Clubs erklärt er, dass er schnellstmöglich den Namen ändern müsse. "Und dann hat Jimi Hendrix noch die Uschi Obermaier im Gang kennen gelernt, dann war er wieder glücklich."

"Beat in Schwabing" ist von Mittwoch, 5. Februar an, bis zum 8. März in der Pasinger Fabrik, August-Exeter-Straße 1, zu sehen. Di bis So 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

