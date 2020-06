Im Rahmen einer Spontanaktion demontiert

An die 16 damals getöteten Gesinnungsgenossen wurde jedes Jahr mit Propaganda-Feiern erinnert. Außerdem hatte Hitler bereits am 9. November 1933 an der zur Residenzstraße gerichteten Ostseite der Feldherrnhalle ein "Ehrenmal" einweihen lassen – mit Nazi-Symbolen und den Namen der zu Märtyrern hochstilisierten "Blutzeugen der Bewegung". Hier hielten zwei SS-Posten Tag und Nacht Wache. Passanten hatten in Form des Hitlergrußes eine Ehrenbezeugung zu leisten. Wer dies im wahrsten Sinne des Wortes umgehen wollte, passierte über die kleine Viscardigasse an der Rückseite der Feldherrnhalle, die deshalb im Volksmund zum "Drückebergergasserl" wurde.