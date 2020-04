Einmaleins des Ölgeschäfts: Was sind Contango und Arbitrage?

Fachleute bezeichnen als Contango das, was normalerweise am Ölmarkt zu beobachten ist – und was Ölfirmen und Ölhändler umtreibt. Sie spekulieren mit dem schwankenden Ölpreis und kaufen Öl günstig ein, um es mit einem Termingeschäft teurer weiterzuverkaufen. In den meisten Marktphasen ist Öl zur Lieferung in einigen Monaten teurer als Öl zur Lieferung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die Märkte gehen also davon aus, dass der Ölpreis mittelfristig wieder steigen wird. Diesen Preisunterschied nutzen die Händler für Arbitrage-Geschäfte. Der Preisaufschlag für weiter in Zukunft liegende Öllieferungen spiegelt unter anderem die Lagerkosten wider.