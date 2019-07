Grateful Dead in den 70ern

AZ-Leser Klaus Manhart hat in den 70er Jahren viel auf Konzerten fotografiert – und erinnert sich: "Beim Konzert von Grateful Dead 1975 in der Olympiahalle saßen die Zuschauer in der Olympiahalle auf dem Boden. Und ich weiß noch, wie beeindruckt ich von den 25 Meter hohen, aufeinandergeschichteten Lautsprecherboxen war", schreibt Klaus Manhart.