Die eigentlichen Arbeiten an dem historisch bedeutsamen Gebäude starten 2019

Konkret werde ein Gerüst an der Fassade des Kopfbaus bis übers Eck zum Längsbau der Alten Akademie - bis kurz vor den Eingang in die Eingangshalle - angebracht, teilte die Stadt mit. "Dieses Gerüst dient zum einen der Reinigung der Fassade von Taubenkot, der dringend notwendigen Instandsetzung des Taubenschutznetzes sowie der temporären Einrichtung eines Taubenzimmers in der Alten Akademie, um den Tieren rund um den Richard-Strauß-Brunnen ein alternatives Winterquartier zu bieten."