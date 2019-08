Keine 20 Meter entfernt auf den großen fensterlosen Wänden der Hallen entstanden dann 1985 die ersten legalen Graffiti in München, sogar noch vor Berlin! Im März 1985 war in Geltendorf eine S-Bahn vollständig besprayt worden – ein sogenannter "Wholetrain" –, und einer der Täter, der Schüler Matthias Köhler, wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Er nannte sich fortan "Loomit" und fand in der Dachauer Straße ein riesiges Betätigungsfeld, das größte damals in Europa. Sein Marilyn-Porträt war schon von weitem ein Hingucker. Loomit hat in der ganzen Welt seine Wandbilder hinterlassen, war stilbildend für alle Graffiti-Sprayer und ist heute noch sehr aktiv und hoch angesehen in der Kunstszene.