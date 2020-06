DGB-Haus: Abriss nach mehr als 60 Jahren

Im Jahr 1956 ist das Gewerkschaftshaus des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der IG Metall an der Schwanthalerstraße 64 eröffnet worden. Die Entwürfe dafür stammen vom Architekten und Karikaturisten Ernst Hürlimann, der auch das Einkaufszentrum Pep in Neuperlach geplant hat. Das DGB-Haus ist inzwischen arg in die Jahre gekommen.