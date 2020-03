Hirschhausens Quiz des Menschen XXL,... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Zwischen dem Recall in Südafrika und dem Einzug in die Liveshows liegt für die Kandidaten dieses Jahr eine Hürde: Der Recall ist noch nicht zu Ende! Die besten zwölf Kandidaten müssen noch einmal vor der Jury und zum ersten Mal auch vor einem Publikum in der Turbinenhalle im Landschaftspark Duisburg antreten. Die Jury wählt die besten sieben Kandidaten aus, die in die Liveshows einziehen. Wer besteht diesen letzten Test?