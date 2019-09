Hirschhausens Quiz des Menschen XXL, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Galaktisch gut: Stimmwunder vs. Verwandlungskünstler. Vollblutmusiker vs. Comedy-Chamäleon. Baden vs. Württemberg. In bis zu 15 Runden treten Max Mutzke und Teddy Teclebrhan im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Als Musik-Act unter anderem dabei: Mark Forster mit "194 Länder".