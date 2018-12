Hirschhausens Quiz des Menschen, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins, Lecker Deutschland - Zwei Asse tischen auf, Kochdoku

"Lecker Deutschland - Zwei Asse tischen auf" schickt zwei Spitzenköche an die malerischsten Orte des Landes - ohne, dass diese zuvor wissen, wo es hingeht. Heute geht es für die Spitzenköche Christian Lohse und Anton Schmaus in die zwei ostdeutschen Regionen Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte und Freyburg an der Unstrut. Angus Beef, Kürbis, Wels und Saibling der heimischen Fischer und Rote Bete gilt es unter anderem zu verarbeiten. Wer behält nicht nur einen kühlen Kopf, sondern beweist Improvisationstalent und überzeugt so die einheimische Jury?