"Was haben wir bloß falsch gemacht?", werden sich wohl viele Eltern anlässlich dieser Bilder in den sozialen Medien fragen. Die "Shell On Challenge" ist der neueste Hirnlos-Trend der Instagram- und Snapchat-Gemeinschaft. Hier wird mal wieder gezeigt, was vor allem junge Menschen alles für ihre fünf Minuten Ruhm bereit sind zu tun.