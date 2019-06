Hiobsbotschaft für Tim Cook? Apples Chefdesigner Jony Ive kündigt nach 30 Jahren

Anfang der 90er Jahre zum Unternehmen gestoßen, leitete Ive ab 1996 die Design-Geschicke von Apple. Er galt zu Lebzeiten von Apple-Gründer Steve Jobs als dessen engster Vertrauter, unter Ives Leitung entstand unter anderem die berühmte Optik von Geräten wie etwa dem iMac, dem MacBook oder nicht zuletzt dem iPhone. Gänzlich wird Apple aber nicht auf seinen Einfallsreichtum verzichten müssen. So werde Ives in der Entstehung befindliches Unternehmen weiterhin mit seiner Ex-Firma bei "exklusiven Projekten" zusammenarbeiten, wie es in der Pressenachricht heißt.