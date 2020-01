Stolperfalle Catwalk: Heidi Klums Mädchen haben Schwierigkeiten beim Laufen

Der Entscheidungs-Walk am Abend war für Frostbeulen besonders tricky. Das Thermometer zeigte gegen 20.30 Uhr nur noch einstellige Temperaturen im Olympiapark an. Während die 200 geladenen Gäste (darunter auch Heidi Klums Eltern) mit dicken Jacken (vorgeschriebener Dresscode: casual, hip, stylish) und gesponserten Taschenwärmern auf der Dachterrasse des Coubertin Restaurants sitzen durften (es galt striktes Handy- und Fotografier-Verbot), mussten die angehenden 38 Topmodels in dünnen Roben in Gold-Schwarz und hohen Hacken über den Catwalk schweben – schlotternd vor Kälte und Nervosität. Heidi Klum, Gast-Jurorin Milla Jovovich und Designer Julien Macdonald beäugten jeden kleinen Stolperer, ungeschickten Kleidverhedderer und dramatischen Sturz kritisch, denn "am Ende kann nur ein 'Meedchen' 'Germany's Next Topmodel' werden", wie Heidi immer wieder betont hat.