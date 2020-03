"Mein Burrito und ich rufen euch dazu auf, zu Hause zu bleiben! Nicht nur für euch selbst, sondern für die gesamte Menschheit und all eure Liebsten", schreibt Hadid zu dem Foto, auf dem sie mit einer langen Hose, Sneakers und Cap auf dem Boden sitzt. Dann gibt sie ihren Followern noch Tipps, was sie mit ihrer Zeit anfangen können: "Meditiere! Verbringe Zeit mit deinem/r Hund/Katze/Fisch! Lerne stricken! Schreibe deiner Mutter ein Gedicht! Oder nutze TikTok, wenn es dich glücklich macht." Zudem sollen ihre Fans, auch wenn diese Nachricht nicht neu sei, ihre "verdammten Hände waschen", so Hadid. Und den Menschen, die noch zur Arbeit gehen müssten oder daran gehindert werden, schicke sie viel Liebe.