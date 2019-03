Die Zuschauer auf dem Feldherrenhügel erleben dann ein paar filmreife Szenen. Beim "Herauslösen" eines schwarzen Blocks fliegen aus einer johlenden, trillerpfeifenden, hupenden Menge heraus plastikverpackte Steine auf das Greifkommando, ein grüner Panzerwagen bricht durch die brennende Barrikade, Männer springen heraus, löschen, filmen per Video auf langer Stange, schwingen ihre Wunderstöcke, greifen blitzschnell zu. Sie tragen schwer entflammbare Anzüge, Brandschutzwesten liegen bereit.

Das USK bekam Spezialausrüstung aus aller Welt

Bei weiteren Demonstrationen der neuen Drauflos-Ordnung geht es darum, eingeschlossene Dienstwagen zu befreien oder in einen gewaltbereiten Störerblock einzudringen, in welchem eher harmlose Losungen geschwungen werden ("Rot ist die Liebe"). Auf Polizeiseite hallen Kommandos in die Nacht: "Kräfte sammeln... Neue Ausgangsposition einnehmen."

Am Ende sind die Chaoten allesamt sichergestellt oder versprengt. Dass sie dann in ihrem Räuberzivil in geordneten Reihen an der Gulaschkanone antreten, ist allerdings im Ernstfall nicht vorgesehen. Auch dem Kampfspielleiter Gauweiler, der seine moderne Streitmacht auch anderen Bundesländern andienen will, ist durchaus bewusst, "dass die Realität immer ernster und immer schlimmer ist".

Dem Schlimmsten will Bayerns Polizei aber nicht nur durch die harte USK-Ausbildung vorbeugen, die nach den acht Wochen weitergehen wird, sondern auch durch eine ganz besondere Ausrüstung. Unterstützungskommandeur Rieger hat sie aus aller Welt zusammengekauft: Trekkingschuhe, die "schnell und trotzdem standfest" sind, Knie- und Schienbeinschutz vom Eishockey in Kanada, Genital- und Armschutz vom Motocross, die Schutzweste, die 9-mm-Geschosse abwehrt "und trotzdem beweglich ist", schmuckes grünes Barett, denn "auch das äußere Erscheinungsbild ist wichtig". Ähnlichkeiten mit Fallschirmjägern und Bundesgrenzschutz nicht ausgeschlossen.

"Härter zuzulangen – das ist die bayerische Art!"

Seit 2005 nun tragen die hundert oder mehr USK-Männer dunkle, unverkennbare Einsatzoveralls in "parisblue" mit dem Vogel "Greif" als Einsatzabzeichen. Sie unterstehen der bayerischen Polizeiinspektion Spezialeinheiten (SEK), zusammen mit dem Mobilen Einsatzkommando (MEK) und dem Technischen Einsatzkommando (TEK). Ihre Angehörigen und Dienststellen unterliegen strengem Anonymitätenschutz. Ausdrücklich wird in der offiziellen und sonst recht offenen "Chronik der Münchner Polizei" darauf verzichtet, auf Strukturen und Einsatzkonzepte einzugehen.

Bekannt gemacht wird immerhin die "Kernkompetenz": Eingesetzt wird das Unterstützungskommando demnach bei Fußballspielen, Razzien im kriminellen Milieu, Wohnungsdurchsuchungen bei gewaltbereiten Personen oder "speziellen" Gefangenentransporten (über Abschiebetransporte war bisher nichts bekannt).

An erster Stelle jedoch nennt der 2015 herausgegebene Polizeireport den Einsatz "bei Demonstrationen" (die nicht näher definiert werden).

Allerdings hatte die erste größere USK-Aktion dieser Art, nämlich die Einkesselung und Festnahme von über 500 Demonstranten beim Münchner Weltwirtschaftsgipfel im Juli1992, dermaßen heftige Proteste zur Folge, dass Ministerpräsident Max Streibl der gerade im Hofbräuhaus zechenden Weltpresse verständlich machen musste: "Wenn jemand glaubt, sich mit Bayern anlegen zu müssen, dann ist es halt bayerische Art, etwas härter hinzulangen."

