München - Flanieren tut man viel zu selten. Wie schade! Das Spazieren macht den Kopf frei, Bewegung an der frischen Luft tut der Seele gut - und Veranstaltungen drinnen sind derzeit ohnehin fast alle abgesagt. Deshalb möchte die AZ Sie an diesem Wochenende vor die Tür schicken. Das Wetter ist etwas windig, aber das soll niemanden abhalten. Denn am Samstag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent und die Sonne grüßt die Stadt. Vier Touren unterschiedlicher Länge stellen wir Ihnen auf dieser Seite vor.