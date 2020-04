Vor 20 Jahren, am 15. April 2000, setzte sich Sechzig bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison gegen den Münchner Erzrivalen und amtierenden Meister FC Bayern durch. Nachdem Thomas Riedl die Löwen in der Hinrunde nach 22 sieglosen Jahren wieder zum Derbysieg schoss, kürte sich Sechzig mit einem 2:1-Erfolg in der Rückrunde zum Münchner Stadtmeister.