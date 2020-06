Hilft nicht nur beim Abnehmen Weltrohkosttag: Welche Vorteile bietet der Raw-Food-Trend?

Am 21. Juni feiert die Welt den Tag der Rohkost. Raw Food liegt derzeit wieder im Trend und kann dabei helfen, überschüssige Corona-Pfunde schmelzen zu lassen sowie den Körper von innen zu reinigen. Aber was macht Rohkost so gesund? Was sollte man bei einer Rohkosternährung beachten und welche Vorteile bringt der Trend mit sich? Die Antworten gibt es hier.