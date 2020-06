Hilfreiche Tools und Services Digitale Unordnung? So wird man dem Chaos Herr

Automatische Datensicherung

Egal, wo sie abgelegt werden, grundsätzlich sollten Dateien sinnvoll betitelt werden. Wer die Inhalte nach einem geeigneten System benennt, der läuft auch nicht Gefahr, eine Datei nicht wiederzufinden, obwohl sie sich auf der Festplatte oder in einer Online-Ablage befindet. Generell sollten Nutzer selbsterstellte Inhalte wie Dokumente oder Bilder zudem in regelmäßigen Abständen speichern, damit diese im Ernstfall nicht verloren gehen. Das BSI schlägt beispielsweise die Nutzung einer entsprechenden Backup-Software vor. Dadurch müssen Nutzer Daten beispielsweise nicht händisch auf einen USB-Stick kopieren.

Ordnung auf eine ganz andere Weise schaffen digitale Tools wie Pocket. Der Dienst ermöglicht es, Links zu interessanten Artikeln, Videos oder dergleichen mehr zu speichern und auf unterschiedlichen Geräten abzurufen. So ist es beispielsweise möglich, am Arbeitsrechner einen Artikel zu speichern und auf diesen am Abend auf der Couch mit dem iPad zuzugreifen. Ähnliches ist aber beispielsweise auch mit einem Google-Konto oder dergleichen möglich. Bookmarks, also Lesezeichen werden zwischen Geräten synchronisiert. So ist man nie wieder auf der Suche nach diesem einen Link, den man einfach nicht mehr finden kann.

Fazit: Für jeden Anwendungsfall gibt es also das passende Tool. Manche Dienste verbinden mehrere Funktionen, andere wirken sogar über den eigenen Tod hinaus. Auf jeden Fall ist es wichtig, sich eher früher als später mit dem Chaos auf dem Smartphone oder im digitalen Leben auseinander zu setzen.