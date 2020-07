München - Bereits gegen elf Uhr ist ein Stau auf der A 8 Richtung Irschenberg gemeldet. Bis zu 45 Minuten Geduld werden dem Ausflügler abverlangt, so der Liveticker des Tourismusverbands Oberbayern am Sonntag. Doch schon seit zehn Uhr sind die Parkplätze am Sudelfeld, in Birkenstein und Geitau "voll belegt". Gleiches gelte für "alle Parkplätze an den Badestellen und Freibädern des Starnberger- und Ammersees", ist auf dem Ausflugs-Ticker nachzulesen. Der Besucherlenker via Internet empfiehlt: "Bitte weicht auf den ÖPNV aus."