Hilfe per Statistik und Selfie Weltnichtrauchertag: Smartphone-Apps helfen im Kampf gegen die Sucht

"QuitNow!"

Die kostenlose App "QuitNow!" (iOS/Android) bietet ihren Usern ausführliche Statistiken zum eigenen Rauchverhalten. So wird beispielsweise gelistet, wie lange ein Nutzer schon keine Zigarette mehr angerührt hat. Eine Community aus mehr als zwei Millionen Usern hilft laut Herstellerangaben, andere Nutzer beim Aufhören zu unterstützten. Individuelle Erfolge spornen zusätzlich an und können beispielsweise via Social Media geteilt werden.