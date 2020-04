Hilfe für Carina Corona-Isolation: Dieter Bohlen steht am Herd

Wie ergeht es Dieter Bohlen (66) und seiner Familie in der Corona-Isolation zu Hause in Tötensen? "Am schlechtesten" hat es seine Lebensgefährtin Carina (36), erklärt der 66-Jährige in einem RTL-Interview, "weil die natürlich auch ein bisschen das Haus sauber machen" müsse. Aber Bohlen fügt hinzu: "Wir helfen alle. Ich habe gekocht gestern, ohne Flachs." Und zwar Spaghetti, wie er weiter sagt, beim Nachwuchs sei das gut angekommen. Die beiden gemeinsamen Kinder des Paars kamen 2011 und 2013 zur Welt.