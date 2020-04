Hilfe bei Störungen Was tun, wenn das Internet nicht funktioniert?

Das Internet hat so viel mehr zu bieten als nur Schmuddelfilme, auch wenn das schon vor mehr als 15 Jahren im mit dem Tony Award ausgezeichneten Broadway-Musical "Avenue Q" behauptet wurde. In Zeiten der Corona-Krise ist es für viele Menschen geradezu überlebenswichtig. Durch das Netz wird in vielen Berufen Homeoffice möglich, Lebensmittel bestellt man sich direkt an die Haustüre und auch für die notwendige Unterhaltung in der Selbstisolation ist gesorgt. Aber was tun, wenn die Leitung lahmt oder gar nichts mehr funktioniert?