Highschool-Queen Cher verschwindet "Clueless": Serien-Reboot bekommt Mystery-Twist

In dem Original-Film von 1995 waren neben Silverstone und Dash auch Paul Rudd (50), Donald Faison (45), Breckin Meyer (45) und Brittany Murphy (1977-2009) zu sehen. Auf den Film folgte von 1996 bis 1999 die TV-Serie "Clueless - Die wichtigen Dinge des Lebens" mit Rachel Blanchard (43) in der Hauptrolle. Im März trafen sich viele der noch lebenden Stars anlässlich des 24. Geburtstags der Komödie zu einer Podiumsdiskussion und schwelgten - zur Freude der Fans - in nostalgischen Erinnerungen.