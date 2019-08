Highlights von Tag fünf "Promi Big Brother": Tränenbeichte von Theresia

Theresia schließt sich auf der anderen Seite der Mauer an. Auch sie bricht im Luxus-Bereich in Tränen aus. Der Grund: Nachdem Mitstreiter Tobi Wegener von seinem besten Freund als Vater-Ersatz erzählt hat, muss sie an ihre eigene Geschichte denken. "Mein Vater hat zu mir gesagt: 'Du könntest alles von mir haben, hättest du dich nicht so entwickelt, wie du jetzt bist.' Weil ich mit einem alten Mann zusammen bin, der sowieso bald in die Kiste steigt und ich ekelhaft bin. Er hat es mir ins Gesicht gesagt", schluchzt sie im Sprechzimmer.