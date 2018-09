Highlights unter den Nominierten Emmy Awards: Das macht die Preisverleihung 2018 besonders

Eine Dame kann Geschichte schreiben

Mit ihrer Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" für ihre Rolle als MI5-Beamtin Eve Polastri in "Killing Eve" hat Sandra Oh (47) bereits Geschichte geschrieben. Der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star ist die erste asiatisch-stämmige Schauspielerin, die in dieser Kategorie bedacht wurde. Ihr Sieg wäre ein Meilenstein in der Emmy-Geschichte. Ihre Konkurrenz ist jedoch hochkarätig. Mit ihr sind Claire Foy für "The Crown", Tatiana Maslany für "Orphan Black", Elisabeth Moss für "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd", Keri Russell für "The Americans" und Evan Rachel Wood für "Westworld" nominiert.