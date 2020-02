Abseits des Grillspektakels bietet die Garten München als Süddeutschlands größte Indoor-Gartenmesse alles, was rund um das Thema Pflanzen interessant ist. Dieses Jahr lockt die Messe mit noch mehr Gärtnereien und Floristen, die die Hallen in eine grüne Oase verwandeln, viele tolle Show-Gärten und der Boulevard der Floristen laden zum Flanieren ein. Weiteres Highlight 2020: Ein Selfie-Spot im Blütenmeer, der auch den letzten Winterblues vertreibt. Bei den Ausstellern findet sich die passende Hardware zur Pflege begrünter Außenflächen. Gärtner verraten, wie und wann welche Pflanzen am besten zurückgeschnitten werden sollten, welche es schattig lieben und welche sonnig, welche hübsche Schmetterlinge in den Garten locken und welche Bienen als Nahrung dienen. Und selbst für Pflanzenliebhaber mit einem eher schwarzen Daumen findet sich noch ein passendes Gewächs. Im Forum „Mein schöner Garten“ finden regelmäßig Live- Shows der Blumenkünstler statt. Außerdem halten Experten des Magazins regelmäßig Vorträge und beantworten Fragen der Besucher.