Highlights aus Show zwei "The Masked Singer": Hinter der Fledermaus steckte ein bekanntes Model

"The Masked Singer" geht in die zweite Runde. Nachdem Sängerin Stefanie Heinzmann (31) in der Auftaktshow die Maske fallen lassen musste, müssen sich in Show zwei unter anderem der Wuschel, das Chamäleon und die Göttin duellieren - und das vor leeren Rängen. "Sicherheit und Gesundheit steht über allem, trotzdem wollen wir einen schönen Abend verbringen", erklärt Mathias Opdenhövel (49) die Coronavirus-Vorkehrung. Für die richtige Stimmung soll der durch einen Buzzer am Jury-Pult eingespielte Original-Applaus von Show eins sorgen. Wer kann trotz eingeschränkter Publikum-Unterstützung überzeugen?