Highlights aus Folge zwei "Der Bachelor": Aufschlussreiche Dates und zwei freiwillige Abschiede

Nach der ersten Nacht der Rosen nimmt Sebastian Preuss (29) in der zweiten "Bachelor"-Folge (auch via TVNow) die Kandidatinnen bei einem Kennenlern-Marathon genauer unter die Lupe. Und auch die Single-Damen machen sich ihre Gedanken - zwei freiwillige Abgänge sind die Folge. Wie reagiert der Single-Mann darauf und wer kann bei ihm in positivem Sinne in Erinnerung bleiben?